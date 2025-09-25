Собянин: завершен проект по продлению Мосфильмовской улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин открыл движение по новой улично-дорожной сети кинематографического квартала в районе Раменки. В частности, была продлена Мосфильмовская улица.

"Сделали, по сути дела, дублер Генерала Дорохова. Разгрузили ряд прилегающих улиц, в том числе и Мичуринский проспект, я думаю, на 20% будет разгружен", – отметил мэр Москвы.

Он подчеркнул, что новая дорога-связка улучшила транспортную доступность для 300 тысяч москвичей, а транзитный переброс транспорта – движение в округе.

Строительство новой улично-дорожной сети в Раменках начали в марте 2023 года. Проект предусматривал продление Мосфильмовской улицы от Раменского бульвара до улицы Гайдая и улицы Алексея Баталова. Кроме того, была запланирована организация движения по четырем полосам с возможностью выезда на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского.

Часть нового участка Московской улицы проходит по двум новым мостам через реку Раменку общей протяженностью 465 метров. Отмечается, что в рамках проекта реконструировали участки улицы Гайдая от Аминьевского шоссе до улицы Алексея Баталова, улицы Василия Ланового от улицы Лобачевского до улицы Алексея Баталова и улицы Раневской в районе примыкания к Мосфильмовской.

Всего построили и реконструировали 6,4 километра дорог, в том числе подъездные дороги к объектам социальной и инженерной инфраструктуры. В 2026 году планируют продлить улицу Гайдая – это позволит организовать выезд с улицы Мосфильмовской на проспект Генерала Дорохова.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве запустили движение по Проектируемому проезду № 57, который соединил Волжский бульвар с 2-м Грайвороновским проездом.

На новой дороге по две полосы в каждом направлении. Кроме того, в рамках проекта был реконструирован участок 2-го Грайвороновского проезда, обустроены тротуары и благоустроены прилегающие территории.

