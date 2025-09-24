24 сентября, 16:07Мэр Москвы
Собянин объявил об открытии новой дороги в районе Текстильщики
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве запустили движение по Проектируемому проезду № 57, который соединил Волжский бульвар с 2-м Грайвороновским проездом, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
На новой дороге по две полосы в каждом направлении. Кроме того, в рамках проекта был реконструирован участок 2-го Грайвороновского проезда, обустроены тротуары и благоустроены прилегающие территории.
Собянин добавил, что также были установлены светофоры и остановки городского транспорта, переложены инженерные коммуникации и смонтированы электрические сети.
Для жителей четырех районов, а именно Рязанского, Текстильщиков, Нижегородского и Кузьминок – поездки стали удобнее. Мэр подчеркнул, что можно быстрее добраться до станции "Стахановская" Некрасовской линии метро.
Ранее Собянин рассказал, что в Москве в текущем году приступили к строительству Бирюлевской линии метро. Работы также ведутся над Троицкой и Рублево-Архангельской ветками.
Бирюлевская линия даст горожанам 10 новых станций. Она включит пересадки на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии (БКЛ), Московское центральное кольцо (МЦК), а также Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД).