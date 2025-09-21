Собянин рассказал о начале строительства дополнительного участка МСД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве приступили к строительству дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) по улице Каспийской до Севанской. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, в общей сложности будет построено и реконструировано 2,3 километра дорог.

"Параллельно ведем активные работы на соседнем участке – от Севанской до Московского скоростного диаметра. Здесь возводим несколько эстакад и тоннель под улицей Бакинской, который готов больше чем на треть", – поделился Собянин.

Как пояснил глава города, с вводом двух участков эта связка станет дополнительным маршрутом на южном направлении от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД. Она в том числе обеспечит водителям комфортный выезд на трассу М-4 "Дон".

Также это позволит улучшить транспортную доступность районов Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное.

Собянин добавил, что основные работы планируют завершить в следующем году.

Ранее мэр столицы рассказал, что более 400 тысяч автомобилистов пользуются МСД ежедневно. Движение по основному ходу МСД было запущено два года назад, дорога объединяет крупнейшие вылетные магистрали.

По словам Собянина, главная особенность трассы состоит в том, что большая часть дороги проходит по эстакадам, поэтому 64% диаметра идет "по воздуху".