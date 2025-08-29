Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 16:54

Мэр Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки транспортного узла "Лухмановская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве утвердили проект планировки транспортного узла "Лухмановская" с одноименной станцией Некрасовской линии метро, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Территория расположена в Косино-Ухтомском районе. Вдоль проходит Московский скоростной диаметр (МСД), а рядом находятся улицы Красковская, Лухмановская и Дмитриевского.

Проект предусматривает строительство спортивного объекта, многофункционального комплекса и торгово-развлекательного центра, а также реконструкцию прилегающих дорог, создание паркинга и дополнительных остановок для общественного транспорта.

Как отметил мэр, "Лухмановская" станет новым хабом для въезжающих в столицу автомобилистов, в том числе по федеральной трассе М-12 "Восток". После реализации проекта водители смогут оставить машину и пересесть на городской транспорт, в связи с чем снизится нагрузка на дороги.

Ранее Собянин рассказал об установке навесов на городском вокзале Славянский бульвар. Они сделают комфортной пересадку пассажиров в любую погоду. По словам мэра, во время пересадки с МЦД на метро и наземный транспорт людям приходится идти под открытым небом. Новые навесы "сухие ноги" позволят сделать переход единым.

"Мой район. Новости": здание вокзала Серп и Молот достроено

