Поезда МЦД-4 будут следовать с увеличенными интервалами 30 и 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электропоезда на МЦД-4 30 и 31 августа будут следовать с увеличенными интервалами, также изменятся их маршруты и пути отправления, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"В этот период просим вас заранее планировать свои маршруты и сверяться с расписанием", – призвали в департаменте.

Уточняется, что на участке от Нижегородской до Марьиной Рощи составы в обе стороны будут ходить по одному пути – на Железнодорожную. Поэтому перед выходом на платформу рекомендуется проверять путь отправления поезда.

Кроме того, на Нижегородском направлении от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения увеличат до 1 часа, а от Нижегородской до Железнодорожной – частично до 20 минут.

Большая часть поездов со стороны Железнодорожной пойдет укороченным маршрутом от и до Нижегородской. При этом некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Кучино, Ольгино, Никольское, Салтыковская, Кусково и Чухлинка.

На Калужском направлении не исключено увеличение интервалов движения до 20 минут, а некоторые электропоезда в сторону Апрелевки проследуют маршрутами от и до Белорусской и Марьиной Рощи.

Также с 1 сентября поезда МЦД-4 на станции Курская отправляются с новой платформы. Электрички, следующие из Железнодорожной в сторону Апрелевки, а также составы дальнего пригорода Нижегородской направления будут приходить на третий путь станции вместо седьмого. Поезда в сторону Железнодорожной станут отправляться со второго пути.

"Вместе с ОАО "РЖД" заранее планировали технологические "окна" в выходные. Так, получится выполнить финальные путевые работы для перевода поездов на новую платформу без изменения расписания в рабочие дни, когда пассажиропоток наибольший", – отметили в Дептрансе.

Ранее москвичей предупредили об изменениях в расписании Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД). На остановочном пункте Петровско-Разумовская с 29 по 30 августа с 23:30 до 05:30 продолжатся работы по остеклению конкорса. В этот период будет временно приостановлено движение по первому пути. В связи с этим изменения будут внесены в расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов".

