Поезд "Иволга 4.0" с подголовниками мятного цвета начал курсировать на МЦД-4

Фото: телеграм-канал "ЦППК"

Первый электропоезд "Иволга 4.0" с подголовниками и поручнями мятного цвета начал курсировать на МЦД-4. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"До конца 2025 года ЦППК совместно с департаментом транспорта Москвы и АО "ТМХ" планирует запустить еще 17 современных составов с салоном в новом цвете. Они будут курсировать как на D4, так и на Ярославском направлении", – отметил перевозчик.

Как указала компания, новое цветовое решение было представлено в начале августа. Его подобрали на основе анализа мнений и отзывов пассажиров, а также самых современных тенденций дизайна.

Мятный цвет стал пятым в палитре подвижного состава МЦД.

Между тем за два года работы МЦД-3 стал самым популярным из всех диаметров. На нем было совершено более 260 миллионов поездок. Третий диаметр соединил 24 района столицы и четыре округа Московской области – еще 3,2 миллиона человек получили наземное метро. Здесь работает 39 станций, 13 из них – пересадочные.

