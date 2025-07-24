Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода через пути МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 на финальном участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на треть. Специалисты приступили к надвижке пролетного строения, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра столицы, данный участок магистрали проходит от улицы Поляны до Варшавского шоссе. На нем планируется создать три подземных и три надземных пешеходных перехода, тоннель в сторону Варшавского шоссе, эстакаду в районе Поляны и путепровод на Варшавском шоссе на пересечении с Проектируемым проездом № 313 и Расторгуевским шоссе.



Участок снизит нагрузку на Варшавское, Симферопольское шоссе и МКАД. Кроме того, благодаря ему появится комфортная связь Варшавского шоссе с Калужским и Киевским шоссе. Также, как отметил Собянин, улучшится транспортная доступность Южного и Северного Бутова, юго-запада города и подмосковного сельского поселения Булатниковского.



С 2011 года в Москве уже возвели и реконструировали более 100 путепроводов. Реализация проектов сформировала альтернативные маршруты для транспорта и улучшила связность районов и округов.

Между тем в районе Текстильщики на Грайвороновской улице построят надземный пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-2. В настоящее время ведется проектирование объекта. Его появление позволит беспрепятственно переходить через железнодорожные пути МЦД-2, а также создаст дополнительный комфортный маршрут для студентов и преподавателей колледжа Президентской академии.