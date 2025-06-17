Собянин: около станции "Теплый Стан" появятся новые тротуары и наземные переходы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети рядом со станцией метро "Теплый Стан", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В соответствии с проектом, специалистам предстоит реорганизовать более трех километров дорог, построить Проектируемые проезды № 1226 (от улицы Михаила Грешилова до Проектируемого проезда № 5408) и 1229.

Вместе с тем на Проектируемых проездах № 1224 и 5408, а также участках улиц Профсоюзной и Михаила Грешилова (от Новоясеневского проспекта до Проектируемого проезда № 1226 в направлении Голубинской улицы) пройдут работы по реконструкции.

Кроме того, пассажирам станут доступны новые остановочные павильоны городского транспорта, дополнительные тротуары и наземные переходы, а для велосипедистов появятся велосипедные дорожки.

Подобная планировка повысит качество транспортного обслуживания на территории, которая ограничивается Профсоюзной и Голубинской улицами и МКАД.

Ранее Собянин сообщил, что возле станции Поклонная МЦД-4 появится подъездная дорога. Проект планировки участка предусматривает не только постройку данной дороги, но и строительство Проектируемого проезда № 1 длиной 430 метров, по одной полосе в каждом направлении.

Помимо этого, будет проведена реконструкция бокового проезда проспекта Генерала Дорохова общей протяженностью 470 метров, по одной полосе в каждую сторону.