29 мая, 15:14Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети в Молжаниновском районе
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Власти Москвы продолжают развивать улично-дорожную сеть Молжаниновского района, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
"Приступаем к реализации проекта, который поможет улучшить транспортную доступность территории, а также создать удобные подъезды к важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры", – указал градоначальник.
В рамках работ построят улицу вдоль северо-восточной стороны Октябрьской железной дороги (ОЖД) от остановочного пункта Новоподрезково до Молжанинова. В планах у специалистов – участки Проектируемых проездов № 5162 и 448 и создание связи между улицами Комсомольской и Колпинской.
Также необходимо построить путепроводы через Ленинградское шоссе и провести реконструкцию 2-й Подрезковской улицы. Всего планируется построить и привести в порядок почти 5 километров автодорог.
"Завершим работы в 2027 году", – отметил Собянин.
Ранее мэр рассказывал, что в работе у столичных властей находятся сразу несколько проектов по развитию улично-дорожной сети ТиНАО.
В Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе строится и реконструируется свыше километра дорог. Специалисты реконструируют Заречную улицу и возводят участок магистральной улицы от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Общая протяженность этих объектов составляет почти 4 километра.
Собянин: почти 5 км дорог построят и реконструируют в Молжаниновском районе