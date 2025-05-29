Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети в Молжаниновском районе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Власти Москвы продолжают развивать улично-дорожную сеть Молжаниновского района, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Приступаем к реализации проекта, который поможет улучшить транспортную доступность территории, а также создать удобные подъезды к важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры", – указал градоначальник.

В рамках работ построят улицу вдоль северо-восточной стороны Октябрьской железной дороги (ОЖД) от остановочного пункта Новоподрезково до Молжанинова. В планах у специалистов – участки Проектируемых проездов № 5162 и 448 и создание связи между улицами Комсомольской и Колпинской.

Также необходимо построить путепроводы через Ленинградское шоссе и провести реконструкцию 2-й Подрезковской улицы. Всего планируется построить и привести в порядок почти 5 километров автодорог.

"Завершим работы в 2027 году", – отметил Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что в работе у столичных властей находятся сразу несколько проектов по развитию улично-дорожной сети ТиНАО.

В Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе строится и реконструируется свыше километра дорог. Специалисты реконструируют Заречную улицу и возводят участок магистральной улицы от Октябрьского проспекта до Калужского шоссе. Общая протяженность этих объектов составляет почти 4 километра.

