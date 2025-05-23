В Москве утвердили 11 проектов для почти 55 км дорог с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве утвердили 11 проектов планировок территории (ППТ) для почти 55 километров улично-дорожной сети с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного градостроительного комплекса.

"Проекты разработаны как для обеспечения подъездов к жилым кварталам, так и для создания крупных дорожных объектов. Например, в рамках одного из ППТ предусмотрена реконструкция участка МКАД от 44-го до 47-го километра", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ППТ подразумевает важный документ, которым определяются местоположение и функциональное назначение объектов улично-дорожной сети.

"Разработка проектов планировки территорий улично-дорожной сети в различных округах Москвы – важный шаг к созданию комфортной и безопасной городской среды. Это позволяет улучшать качество жизни москвичей, обеспечивая удобство передвижения и доступность инфраструктуры", – подчеркнула председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

По ее словам, с начала года в Москве утвердили проекты в Чертанове Южном, Бирюлеве Западном, Дмитровском, Войковском и других районах.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог в ТиНАО. Он уточнил, что в Троицке на участке от улицы Академика Черенкова до Калужского шоссе строится и реконструируется почти 1,4 километра дорог. В 2025 году планируется завершить дорогу, благодаря которой появится дополнительный выезд на Калужское шоссе.

