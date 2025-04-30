В Москве капитально отремонтируют Каширский транспортный тоннель

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве приступили к капитальному ремонту Каширского транспортного тоннеля. Работы закончат до июня 2025 года. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Вице-мэр уточнил, что содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты регулярно обследуются, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта.

Бирюков добавил, что полного перекрытия Каширского транспортного тоннеля нет, ограничения вводятся поэтапно. В рамках проекта специалисты восстановят целостность стен и потолков, заменят старую облицовку на металлокерамическую, обновят системы пожаротушения, освещения, электро- и водоснабжения, вентиляции, а также заменят деформационные швы.

В ремонте задействованы порядка 30 сотрудников ГБУ "Гормост" и 65 единиц спецтехники.

Помимо этого, в 2025 году в столице капитального отремонтируют более 2,4 тысячи жилых домов. В список работ включили ремонт подъездов, систем внутреннего водостока, дымоудаления и пожарного водопровода, замену мусоропроводов и окон. Отдельное внимание будет уделяться объектам культурного наследия, к которым относятся 364 дома.