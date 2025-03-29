Собянин: с 2011 года в Москве благоустроено около 90 км набережных

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С 2011 года в порядок были приведены около 90 километров набережных Москвы-реки. На них создали комфортные пешеходные пространства, зоны для отдыха и занятий спортом, а также смотровые площадки, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Первым подобным масштабным проектом стали работы на Крымской набережной, в результате которых она стала полностью пешеходной. Также были обновлены Якиманская, Софийская, Раушская, Космодамианская, Садовническая, Воробьевская, Кадашевская и другие столичные набережные.

Вместе с тем новые места для отдыха у воды создаются на территориях, которые ранее оставались недоступными, преимущественно в реорганизуемых промзонах. Одной из самых крупных среди подобных площадок стала набережная Марка Шагала на ЗИЛе.

Также город планирует продолжить обновление музея-заповедника "Коломенское" и Пушкинской набережной в Парке Горького. Благоустройство коснется Даниловской, Дербеневской, Нагатинской, Новоданиловской, Павелецкой и Шлюзовой набережных. Также специалисты укрепят берега Москвы-реки у стадиона "Спартак".

Кроме того, запланировано проектирование и строительство Крутицкой, Шелепихинской, Симоновской, Карамышевской набережных. Работы также проведут в южной части ЗИЛа и затона Новинки, на участке от Филевского парка до театра "Мастерская Фоменко" и от ж/д моста Курского направления МЖД до Братеевского каскадного парка.

В Москве также стартовали работы по благоустройству дворов. В этом году планируется привести в порядок около 2,4 тысячи дворов, в которых будут обновлены асфальтовое покрытие, пешеходные дорожки и проезды.