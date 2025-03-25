Капитальный ремонт стартовал в 1,2 тыс столичных домов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Комплекс городского хозяйства Москвы начал работы в 1,2 тысячи столичных домов по программе капитального ремонта. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Вице-мэр рассказал, что в программу капремонта текущего года попали свыше 2,4 тысячи объектов. В процессе работ специалисты проводят обновление фасада здания, меняют инженерные коммуникации и лифтовое оборудование, а также ремонтируют кровлю, подъезды и входные группы.

По словам Бирюкова, для каждого объекта составляется список задач, который учитывает срок эксплуатации инженерных систем и их текущее состояние. В зимнее время проводятся работы, которые не зависят от погодных условий и не влияют на работу коммуникаций в отопительный период. В частности, специалисты обновляют системы газо- и электроснабжения, канализации, противопожарную автоматику, ремонтируют подвалы, подъезды и мусоропроводы.

"Обновление фасадов и плоских крыш стартует с установлением устойчивых положительных температур", – подчеркнул заммэра.

Комплекс уделяет особое внимание контролю за сроками эксплуатации лифтов, поскольку это оборудование представляет повышенную опасность и требует регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. С 2018 года замена лифтов в зданиях, которые находятся в ведомстве регионального оператора, происходит строго в момент окончания 25-летнего срока эксплуатации.

Бирюков добавил, что в программу капитального ремонта включены более 29,7 тысячи столичных домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. При этом с 2015 года мастера отремонтировали свыше 14,5 тысячи домов.

Кроме того, капремонт фасадов жилых домов стартовал в Москве в середине марта. Как отметил Бирюков, запланирован ремонт более 800 фасадов, а самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах.

Для каждого типа фасада будет применяться специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.