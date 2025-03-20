Свыше 4 тыс домов с индивидуальными проектами обновили в Москве за 10 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более четырех тысяч домов, построенных по индивидуальным проектам, отремонтировали в Москве за последние десять лет по программе капитального ремонта. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Благодаря программе капремонта удалось обновить тысячи зданий, построенных в разные периоды. Среди них есть дома, спроектированные известными архитекторами по индивидуальным проектам. Это уникальные здания, которые отличаются разнообразием архитектурных стилей.

В 2023 году сотрудники комплекса городского хозяйства отремонтировали пятиэтажный дом в Большом Левшинском переулке, который возвели в 1957 году с элементами неоклассицизма. Главные фасады здания выполнены из керамических блоков, а внутренние – из кирпича.

Между третьим и четвертым этажами здания проходит профилированный карниз. Входы оформлены порталами с декоративными сандриками. По всему периметру здания проходит венчающий карниз.

В ходе работ специалисты очистили и промыли фасад здания, восстановили швы и поврежденные элементы, а также обработали антигрибковым раствором места, подверженные воздействию влаги. Также уличные фасады были обработаны гидрофобизирующим составом для создания водоотталкивающего слоя, а на дворовый фасад было нанесено новое покрытие цвета желтый лютик.

Помимо этого, на балконах специалисты восстановили поврежденные плиты и сменили напольное покрытие. В зонах общего пользования вмонтировали новые стеклопакеты и обновили входы, а также поменяли элементы системы водоснабжения.

В процессе ремонта на крыше здания сплошной настил обрешетки заменили на новую конструкцию. На чердаке деревянные элементы пропитали огнебиозащитным составом. Там же создали оптимальный температурно-влажностный режим и вмонтировали новые слуховые окна.

Также в 2024 году капитальный ремонт прошел в семиэтажном доме на Гольяновской улице. Его построили по индивидуальному проекту в 1953 году. Нижние четыре этажа отделены от верхней части здания с помощью тянутого профилированного карниза. По всему периметру дома проходит венчающий карниз с лепными украшениями.

Для ремонта специалисты Фонда капитального ремонта разработали индивидуальный план работ, которые проходили с применением современных материалов и технологий. Фасад здания очистили от штукатурки и промыли, а места, где была повышенная влажность, обработали специальным составом, который защитит стены от возникновения грибка.

Декоративные элементы здания, в частности пилястры, лепнину и венчающий карниз, специалисты отремонтировали и дофрагментовали. Кроме того, в рамках работ дом покрасили в цвета жемчужно-белый и сигнальный белый.

Также были проведены работы по благоустройству входных групп, установке новых дверей, ремонту плит балконов. Мастера поменяли отливы и откосы, обновили цоколь здания, а на фасаде установили систему наружного водостока. Помимо этого, были обновлены стояки центрального отопления, а также холодного и горячего водоснабжения.

В текущем году сотрудники ведомства планируют отремонтировать четырехэтажное здание в Большом Факельном переулке. Здание, построенное по проекту в 1905 году, имеет необычную форму и эркер с балконом на углу. Фасад украшен рустованными элементами, окна – замковыми камнями и лучковыми перемычками, а венчающий карниз проходит по всему периметру.

Для реставрации специалисты разработали индивидуальный проект с использованием современных отечественных материалов и технологий. На кирпичном фасаде будут очищены и промыты открытые поверхности, места намокания пропитают антигрибковым составом. Вместе с тем мастера восстановят декоративные элементы здания и вернут дому исторические цвета.

Помимо этого, в строении обновят входные группы, установят современные двери, оштукатурят и окрасят цоколь, заменят отливы, водосточную систему и откосы на фасаде. Также на крыше заменят обрешетку и кровельное покрытие, на чердаке создадут оптимальный температурно-влажностный режим, а деревянные конструкции обработают огнебиозащитой.

В рамках ремонта в подъезде будут заменены напольные покрытия, проведена работа по штукатурке стен и потолка. Специалисты планируют отремонтировать ступени и перила лестниц и установить новые почтовые ящики. В завершение в доме обновят электросеть, системы отопления, водоснабжения и водоотведения.

Ранее в Москве стартовал капитальный ремонт фасадов жилых домов. Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в городе запланирован ремонт более 800 фасадов, а самые масштабные работы пройдут в Центральном, Восточном и Северном административных округах. При этом для каждого типа фасада будет применяться специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и облик здания.