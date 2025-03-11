В столице капитально отремонтировали 17 домов с французскими балконами

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

За последние 10 лет в Москве капитально отремонтировали 17 домов с французскими балконами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Балконы в таких домах не обладают отдельной площадкой. Вместо нее с наружной стороны фасада перед дверным проемом установлено ограждение. В процессе ремонта специалисты столичного комплекса городского хозяйства обновили внешний вид домов и их декоративные элементы.

В 2023 году капитальный ремонт прошел в доме графа В. С. Татищева в районе Замоскворечье на улице Пятницкой. Здание построили в 1913 году по проекту архитектора Густава Гельриха. Фасад строения украшают трехгранные эркеры и множество декоративных элементов. С третьего по пятый этаж дома можно увидеть пилястры с коринфскими капителями и барельефные медальоны.

Специалисты фонда капитального ремонта (ФКР) разработали проект для капремонта, а также подобрали передовые материалы и технологии. Мастера тщательно очистили поверхности от загрязнений и нанесли на них состав, который защищает от грибка и продлевает срок службы материалов. Также они отремонтировали штукатурный слой, провели частичную замену кирпичей, а затем привели здание к первоначальному внешнему виду за счет подбора оттенков слоновой кости и светлой слоновой кости.

Кроме того, рабочие отремонтировали десятиэтажный многоквартирный дом в стиле неоклассики на Люсиновской улице. Он был построен в 1958 году. Центральная и боковые части главного фасада украшены портиками, которые декорированы пилястрами и карнизами.

Помимо очистки, промывки и ремонта, специалисты отреставрировали форму рустованной части фасада и элементы карниза. Здание обработали средством от грибка и водоотталкивающим составом. В конце работ здание было окрашено жемчужно-белым оттенком и цветом "светло-коричневая тыква". Также проведены работы по обновлению цоколя, ремонту входных групп и балконов.

В текущем году специалисты планируют завершить реконструкцию доходного дома А. Н. Монигетти, расположенного в Басманном районе в Фурманном переулке. Здание, построенное в стиле модерн в 1917 году по проекту архитектора Николая Матвеева, украшено французскими балконами с коваными решетками, выполненными в аутентичном стиле и украшенными растительным орнаментом.

Мастера приведут в надлежащее состояние фасад, подвальные помещения и кровлю, заменят некоторые инженерные коммуникации, очистят и помоют открытые поверхности, отремонтируют кирпичную кладку, а также обработают специальными составами участки, подверженные воздействию влаги.

Особое внимание будет уделено ремонту декоративных элементов. Здание будет оштукатурено и окрашено. Помимо этого, фасад получит исторические оттенки: кремово-белый и серый янтарь.

Специалисты проведут ремонтные работы в подвале и на крыше: заменят покрытие и обрешетку на скатной кровле, обработают деревянные элементы специальным составом для защиты от огня и биологических повреждений, установят плиты из минеральной ваты для поддержания температуры и влажности. Также планируется замена электрической сети, центральных отопительных магистралей, систем водоснабжения.

За последние 10 лет в столице обновили более 400 домов красного цвета. Одним из таких зданий является четырехэтажное жилое сооружение на улица Академика Павлова. Его возвели в 1957 году в стиле неоклассицизма. Для ремонта специалисты разработали специальный проект, который учитывал сложный декор и исторический цвет здания.

В частности, рабочие починили фасад – почистили и обработали стены, отремонтировали штукатурку, восстановили кладку и декоративные элементы. Затем стены здания окрасили в оттенок "красный муравей", а архитектурные элементы стали белыми.