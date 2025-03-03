В Москве начались работы по ремонту подъездов жилых домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве стартовали работы по ремонту подъездов многоквартирных домов, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году запланирован ремонт в 16,7 тысячи подъездов", – передает его слова столичный комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Бирюков рассказал, что в обязательный перечень работ входит покраска входных групп, потолков и стен. Также специалисты уберут электрическую проводку в специальные короба, обновят теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила и другие конструкции.

При необходимости будут ремонтироваться оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, а также заменяться таблички этажности и осветительные приборы, добавил заммэра.

Между тем в столице в рамках капремонта обновят системы электроснабжения в 414 домах. Рабочие проложат новые кабель-каналы, установят лотки на чердаках и в подвалах, протянут новые силовые кабели, заменят установленные на этажах щитки, вводно-распределительные устройства и другое оборудование.