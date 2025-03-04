Почти 400 домов красного цвета капитально отремонтированы в столице за 10 лет

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

За последние 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства обновили свыше 400 домов красного цвета, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одним из таких зданий является четырехэтажное жилое сооружение, расположенное по адресу улица Академика Павлова, дом 9, корпус 1. Его возвели в 1957 году в стиле неоклассицизма. Для ремонта специалисты разработали специальный проект, который учитывал сложный декор и исторический цвет здания.

В частности, рабочие починили фасад – почистили и обработали стены, отремонтировали штукатурку, восстановили кладку и декоративные элементы. Затем стены здания окрасили в оттенок "красный муравей", а архитектурные элементы стали белыми. Далее прошли работы по ремонту входных групп, балконов, отливов, водосточных труб и цоколя.

Также специалисты восстановили деревянный каркас крыши, смонтировали новое покрытие кровли, заменили теплоизоляцию чердака и отремонтировали ходовой настил.



Среди других похожих зданий аналогичного цвета называется дом 10 на улице Маршала Тимошенко. Дом 1957 года постройки капитально отремонтировали в 2024 году. Там также расчистили фасад, провели антикоррозийную обработку, восстановили кирпичную кладку и починили декор. Затем рабочие нанесли исторические цвета, красный и белый, а потом отремонтировали подъезды, балконы, отливы, цоколь.

В этом году планируется восстановить еще один дом красного цвета. Пятиэтажная постройка находится по адресу улица Новочеремушкинская, дом 11, корпус 2. Его возвели в 1957 году из неокрашенного красного кирпича. Там планируется починить фасад, кладку, архитектурный декор, балконы и цоколь.

Кроме того, в 2025 году в Москве планируется починить около 680 крыш жилых домов. Из них 346 – плоские наплавляемые крыши и 333 – металлические скатные. В перечень работ вошли полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

