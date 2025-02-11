Более 200 объектов полиции отремонтировано и благоустроено в Москве с 2011 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве с 2011 года комплексно отремонтировали и благоустроили 220 объектов полиции, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Соответствующие данные перед Сергеем Собяниным представил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В свою очередь, мэр поручил продолжить работу в этой сфере.

Город регулярно оказывает помощь столичной полиции в модернизации материально-технической базы. Например, во вновь построенных и отремонтированных зданиях столичных ГУ МВД РФ создаются комфортные условия. Специалисты оснащают их современными дежурными частями, служебными кабинетами, лабораториями, комнатами отдыха, спортивными залами, тирами, а также столовыми и буфетами.

Электронные системы защиты, наблюдения и контроля доступа обеспечивают безопасность сотрудников и посетителей, а для задержанных гарантированы условия содержания, не унижающие человеческое достоинство.

В период с 2010 по 2024 год в мегаполисе открыли 26 новых объектов столичной полиции, среди которых комплексы зданий УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам.

В настоящее время в планах строительство еще более 10 зданий для районных отделов внутренних дел, которые сейчас расположены на первых этажах жилых домов, в бывших детских садах и других неприспособленных помещениях.

Вместе с тем рабочие ведут комплексный ремонт и благоустройство объектов ГУ МВД России по Москве. Капремонт включает в себя замену инженерных систем отопления и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, а также канализации и электроснабжения.

Помимо этого, на объектах внедряют системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом и эвакуацией, устанавливают автоматическую пожарную сигнализацию. Также проводят работы по прокладке сетей связи, телефонизации и радиовещания.

В текущем году будет начат ремонт еще одного здания районного отдела внутренних дел и двух зданий отдельных подразделений столичного МВД, а также продолжатся работы по модернизации комплекса зданий на улице Петровке.

В ноябре 2024-го Собянин открыл новое здание отдела полиции по Тверскому району. Мероприятие прошло в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел, в связи с чем мэр поздравил столичных полицейских с профессиональным праздником.

Новое здание райотдела построили по индивидуальному проекту недалеко от станции метро "Новослободская". Оно расположено на Краснопролетарской улице, 31. Строительство велось с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года. Работы выполнили за счет бюджета Москвы по программе "Безопасный город".

