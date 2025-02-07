Собянин: до 2027 года в Москве будет построен еще 101 спортивный объект

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

До 2027 года в Москве появится еще 101 спортивный объект, из которых 91% сооружений возведут за счет инвесторов. Об этом сообщил в своем личном блоге Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, в планах – строительство многофункционального спорткомплекса "Хоккейный город Сколково" в одноименном инновационном центре. К этому проекту будут привлечены частные инвестиции в размере 3,4 миллиарда рублей.

В проект будет входить детская хоккейная школа и школа фигурного катания. Помимо льда на территории спорткомплекса появятся различные спортзалы с специальными тренажерами. Собянин уточнил, что около 10% от общего времени работы учреждения будет отведено для льготного посещения.

Кроме того, рядом с этим спортивным объектом располагается школа "Сколка", которая была построена по концессионному соглашению и открыта 1 сентября 2024 года. Благодаря этому, как указал мэр, школьники смогут посещать спортивные секции сразу после уроков.

"Ледовый дворец будет построен за счет собственных средств концессионеров, однако с момента ввода в эксплуатацию спорткомплекс будет принадлежать Москве на праве собственности. А концессионеры получают право в течение срока соглашения эксплуатировать этот объект", – объяснил Собянин.

Всего с 2011 года в столице было построено 327 спортивных объектов, из них 168 зданий были возведены за счет инвесторов.

В конце января Собянин открыл новый Ледовый дворец в Мнёвниковской пойме. Этот проект стал совместным с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Спорткомплекс включил в себя основную и тренировочную ледовые арены, бросковый зал для хоккеистов, спортзал, залы для падл-тенниса и единоборств, а также два хореографических зала, тренажерный и для релаксации.

