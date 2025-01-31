Спортивный центр с точкой общественного питания появится на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Академическом районе на юго-западе Москвы появится физкультурно-оздоровительный центр с точкой общественного питания площадью 758 квадратных метров. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, передает сайт градостроительного комплекса столицы.

Княжевская рассказала, что объект появится в рамках изменений правил землепользования и застройки участка площадью 0,3 гектара для строительства многофункционального комплекса площадью 3 тысячи квадратных метров.

Центр появится по адресу проспект 60-летия Октября, владение 15, корпус 1.

Председатель Москомархитектуры отметила, что спортивный центр улучшит доступ к оздоровительным услугам для жителей района, а также станет частью городской среды.

Ранее сообщалось, что новый жилой дом по программе реновации появится в Южнопортовом районе на юго-востоке Москвы. Новостройка будет располагаться в районе с обновленной инфраструктурой в шаговой доступности от станции метро "Кожуховская" Люблинско-Дмитровской линии.