Многофункциональный торговый центр построят в районе Бекасово

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Новый многофункциональный торговый центр появится в Троицком АО в районе Бекасово, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Председатель комитета Юлиана Княжевская отметила, что трехэтажное здание построят на участке площадью 0,5 гектара. Объект, с ее слов, станет важным элементом районной инфраструктуры, который будет способствовать улучшению условий жизни округа.

Центр появится по адресу улица Генерала Донскова, земельный участок 13. Площадь здания составит примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят и сделают парковку для работников и гостей центра, добавила Княжевская.

Между тем инвестор возведет общественно-деловой комплекс в столичном районе Хорошёво-Мнёвники недалеко от станции "Терехово" Большой кольцевой линии метро. Для строительства город выделил 0,67 гектара земли. Комплекс площадью 33,5 тысячи "квадратов" и высотой до 100 метров появится в течение пяти лет.