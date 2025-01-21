Москва выделила более 20 гектаров земли в ЗАО для строительства объектов в рамках МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выделила более 20 гектаров земли на западе города для строительства объектов в рамках выполнения масштабных инвестиционных проектов, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, там будут развивать инфраструктуру и создадут новые рабочие места.

"В Западном административном округе в 2024 году инвесторам и застройщику предоставлено 21,5 гектара земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов. Общая площадь возводимой недвижимости превысит 335 тысяч квадратных метров", – уточнил заммэра.

Отдельное внимание город уделяет развитию высокотехнологичных производств, добавил Ефимов. Кроме того, Москва старается создавать привлекательные условия для инвесторов в сфере промышленности. Так, для возведения предприятий город в прошлом году предоставил на западе около 12 гектаров по льготной ставке один рубль в год.

В свою очередь, заммэра Максим Ликсутов рассказал о планах запустить производство комплектующих для коммунальной техники, строительных материалов и производственно-логистический комплекс в Очаково-Матвеевском. После реализации проекта там будут доступны около двух тысяч новых рабочих мест. При этом столица сдает участки в аренду на пять лет.

Почти 6,5 гектара получили инвесторы для постройки социально значимых объектов, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Так, многофункциональный медицинский комплекс появится в Раменках, его общая площадь – 75 тысяч квадратных метров. Под него выделили участок больше 2,8 гектара. На базе центра развернут диагностические подразделения, стационар с операционной и реанимационным отделением, дневной стационар и службу помощи на дому.

Кроме того, в Солнцеве откроется детский сад на 350 воспитанников. Его построят на участке площадью 1,2 гектара, добавил Гаман.

Между тем в 2025 году планируется строительство производственного комплекса в Южном Бутове на Бартеневской улице. Общая площадь объекта составит 10,4 тысячи "квадратов". Вложить в проект планируется 0,9 миллиарда рублей. На новом предприятии смогут работать 240 человек.

