Более 70 разрешений на строительство социальных объектов получили инвесторы в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор выдал 73 разрешения на строительство социальных объектов за счет средств девелоперов в 2024 году. Об этом рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков, слова которого приводятся на портале мэра и правительства столицы.

По его словам, разрешения предполагают возведение детских садов и школ, медицинских учреждений, спортивных сооружений и объектов культуры общей площадью около 734 тысяч квадратных метров.

"Это свидетельствует о том, что девелоперы готовы строить не только жилье и коммерческую инфраструктуру, но и социально значимые объекты", – подчеркнул Слободчиков.

Так, в ближайшие годы в столице появятся около 25 детсадов, 22 школы, 12 физкультурных центров и спортивных баз, 3 поликлиники, 2 медицинских центра и санаторий, социальная гостиница, несколько корпусов для университетов и колледжей, а также многофункциональный досуговый центр.

Причем больше всего разрешений инвесторы получили в ТиНАО – здесь девелоперы инициировали 21 проект общей площадью порядка 216 тысяч квадратных метров. Помимо этого, местные жители получат 8 детских садов, 7 школ, 2 поликлиники, санаторий, физкультурно-оздоровительный центр и Центр подготовки сборных команд Российской федерации баскетбола.

Одними из наиболее значимых объектов перспективного строительства, по словам Слободчикова, станут школа на 1 030 учащихся в Кунцеве и поликлиника на 520 посещений в смену в Коммунарке.

За 2024 год в столице возвели 44 школы и детских сада площадью более 300 тысяч квадратных метров. 6 образовательных учреждений введены в эксплуатацию в рамках АИП. В частности, в Троицке возвели школу на 2,1 тысячи мест с бассейном площадью свыше 30 тысяч "квадратов".

Уже в этом году девелоперы построят школу на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников в районе Солнцево. Для этих целей они выделили два земельных участка. Общая площадь новых зданий составит около 28 тысяч "квадратов". Объекты появятся недалеко от Боровского шоссе, в пешей доступности от станции Мещерская МЦД-4.