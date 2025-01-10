Соцучреждениям ТиНАО переданы объекты на 264 тысячи "квадратов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва в 2024 году передала в оперативное управление социальных учреждений ТиНАО более 264 тысяч квадратных метров новых площадей, рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о 25 новых объектах, построенных за счет средств московской Адресной инвестиционной программы (АИП), а также при помощи инвесторов.

"Город и инвесторы обеспечивают новые микрорайоны школами, детскими садами, больницами и спортивными объектами, формируя современную и качественную инфраструктуру", – напомнил Ефимов.

Большая их часть, 20 зданий площадью почти 228 тысяч "квадратов", передана столичным образовательным учреждениями. Самым крупным подобным объектом стала школа в Рассказовке, рассчитанная на 2 100 учеников. Сам корпус представляет собой четырехэтажное здание площадью свыше 33 тысячи квадратных метров.

"В районе Вороново двухэтажное здание площадью свыше трех тысяч квадратных метров передали Объединению культурных центров Новомосковского и Троицкого административных округов", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Также в прошлом году Москва передала 4 объекта медицинским учреждениям, включая новый корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка". Площадь последнего достигает практически 13 тысяч "квадратов". Гаман напомнил, что только после передачи недвижимости в оперативное управление руководство учреждений может решать, как им использовать данные площади.

Кроме того, за 2024 год в столице возвели 44 школы и детских сада площадью более 300 тысяч квадратных метров. 6 образовательных учреждений введены в эксплуатацию в рамках АИП. В частности, в Троицке возвели школу на 2,1 тысячи мест с бассейном площадью свыше 30 тысяч "квадратов".

