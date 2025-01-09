Более 40 школ и детских садов построили в Москве в 2024 году

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В Москве за прошлый год построили 44 школы и детских сада площадью более 300 тысяч квадратных метров, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр отметил, что в 2024 году в столице появились 18 школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями, а также 26 детских садов, рассчитанных суммарно более чем на 19 тысяч мест. Шесть образовательных учреждений введены в эксплуатацию в рамках Адресной инвестиционной программы.

В Троицке возвели школу на 2,1 тысячи мест с бассейном площадью свыше 30 тысяч "квадратов". Также за счет городского бюджета построили пять детсадов на 1 350 мест. Более половины новых объектов появились за счет инвесторов, большую часть их них передадут в столичную систему образования, пояснил Ефимов.

Здания проектируются с учетом современных стандартов. Новые образовательные учреждения отличаются удобным зонированием помещений и функциональным наполнением.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что возводимые инвесторами новые жилые кварталы активно обеспечиваются необходимой инфраструктурой. Например, в прошлом году девелоперы возвели 21 детский сад, рассчитанный почти на 4 тысячи мест, а также 9 школ и учебных корпусов с дошкольными отделениями на более чем 8,2 тысячи мест.

В ТиНАО появились 13 объектов. Во Внукове построили учебный корпус на тысячу мест, который передали в городскую систему образования, рассказал Овчинский.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что инспекторы ведомства проводят выездные проверки на всех этапах реализации проектов. Они оценивают качество работ и применяемых материалов. Всего специалисты провели больше 270 контрольно-выездных мероприятий.

Между тем в районе Солнцево построят школу на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников. Для этих целей девелоперы выделили два земельных участка. Общая площадь новых зданий составит около 28 тысяч "квадратов". Объекты появятся недалеко от Боровского шоссе, в пешей доступности от станции Мещерская МЦД-4.