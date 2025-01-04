Собянин рассказал о популярных у московских школьников кружках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Программами дополнительного образования охвачены 89% московских школьников. На данный момент они посещают свыше 135 тысяч кружков и секций, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

При этом чаще всего юные москвичи отдают предпочтение футболу, шахматам и робототехнике. Так, спортивные клубы действуют во всех школах и колледжах столицы. Ученики могут посещать секции по 70 видам спорта и активности. Тренировки проводятся около двух раз в неделю. Занятия организовывают как в залах, так и на свежем воздухе.

Открытые площадки становятся метом проведения тех или иных занятий в зависимости от сезона. Так, в зимний период можно посещать секции по хоккею, лыжам и фигурному катанию, а летом – по бегу, воркауту, волейболу, баскетболу и прочим видам спорта.

В Москве также работают над развитием школьного и студенческого туризма. Участие в этих программах принимают более 79 тысяч ребят. При этом в "Содружество школьных театров Москвы" входит свыше 22 тысяч учеников и более 1 тысячи педагогов.

По прошествии 10 лет общее количество секций и занимающихся в них детей увеличилось почти вдвое, резюмировал мэр.

Вместе с тем около двух тысяч досуговых кружков функционируют в столичных библиотеках. Занятия в этих кружках предусмотрены не только для детей, но и для взрослых, включая участников "Московского долголетия". Популярностью пользуются уроки по изобразительному и театральному искусству, хореографии, а также декоративно-прикладному творчеству.

