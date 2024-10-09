Психолог Наумова назвала максимально допустимое количество кружков для школьника

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Младшим школьникам допустимо проводить на дополнительных занятиях до четырех часов в неделю, а старшим – до шести. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, чтобы определить оптимальное количество дополнительных занятий, нужно учесть возраст детей, их нагрузку в школе, предпочтения и количество свободного времени.

"У ребенка должен быть хотя бы час-полтора в день на безделье и два-три – на прогулки и встречи с друзьями. Нужно смотреть, сколько времени уходит на домашнее задание, и по остаточному принципу – внеурочная деятельность", – указала психолог.





Наталья Наумова психолог Все индивидуально, но в целом для младших школьников регламент – до четырех часов в неделю, у старших – до шести.

Если ребенок перегружен, это сразу заметно: появляется переутомление, высокая возбудимость, агрессия и бессонница, обратила внимание Наумова. При этом важно, чтобы школьник сам выбрал себе занятие по душе. Если ему будет интересно, на кружок уйдет меньше сил – возможно, он сможет даже там отдохнуть. Если же заставлять детей заниматься нелюбимым делом, особой пользы не будет, указала специалист.

"Ребенок возненавидит кружок и будет обижаться на родителей. Или, возможно, подавлять это чувство и в итоге ретрофлексировать – злиться на самого себя", – отметила Наумова.





Наталья Наумова психолог К примеру, ребенка заставляли ходить в музыкальную школу на пианино, а он этот делал через силу. Во взрослом возрасте, когда его попросят сыграть, человек отказывается, хотя научился всему великолепно. То есть не использует приобретенный навык, потому что обида и боль дают серьезную травму и появляется ненависть к занятию.

Ранее психолог посоветовала не ругать школьника за плохие оценки. По словам Наумовой, ребенок и так испытывает стресс, и серьезный разговор с родителями может усугубить это состояние. Вместо этого стоит поддержать школьника и попытаться успокоить его, обсудить ситуацию вместе и найти решение проблемы.