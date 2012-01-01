Техноблогер Рассказов назвал самые полезные устройства для школьников

С приходом нового учебного года технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов собрал в одном месте все, что может помочь как в учебе, так и в развлечениях.
Электронный ридер
Одна из основных тонкостей школьного периода – количество литературы. Нужно читать учебники, нужно читать книги по литературе и не только, а все они должны где-то храниться и зачастую быть в рюкзаке для занятий. И если с учебниками ничего не поделаешь, то художественную литературу можно объединить в электронной книге. Так вы и место экономите, и разгружаете рюкзак ребенка (если в школе ничего не имеют против такого подхода).
Pocketbook InkPad 4 – приятное решение как по размеру, так и по характеристикам. Экран построен на базе электронных чернил. По сути, под экраном каждый пиксель – это металлизированные чернила, белые и черные, которые двигаются вверх-вниз под действием положительного и отрицательного зарядов. Как только рисуется нужное изображение, наверх (на поверхность экрана) поднимаются черные чернила.
В итоге глаза от такого экрана не устают, он ничем не отличается от обычной книги. Ему не нужна подсветка на солнце, а вечером, если нужно его будет подсвечивать, мягкое свечение под экраном. То есть читать его будет комфортно и ночью, и днем.
У InkPad 4 экран на 7,8 дюйма, он не боится влаги и имеет подключение по Wi-Fi, чтобы загружать книги. В среднем читалку можно найти в районе 30 000 рублей, а от одного заряда батареи она будет жить около месяца (в зависимости от частоты использования).
Pocketbook 606 – неплохой бюджетный вариант. Тут и известный производитель, и компактный размер (6 дюймов), и даже пара вариантов цветов. В среднем книжку можно найти на маркетплейсах за 12 000 рублей.
Планшет
Очевидный выбор для любого школьника, которому нужно потреблять огромные объемы информации, да так, чтобы делать это можно было где угодно. В таком гаджете важно несколько вещей: большой экран от 8 дюймов, соотношение цены и функциональности, клавиатура (если нет компьютера или ноутбука).
Вариант от Apple – iPad Air 5th Gen. Процессора М1 хватит еще не на один год, несмотря на дату выхода (2022 год). Десять дюймов достаточно для любых задач, а цена стартует от 48 000 рублей.
Вариант бюджетнее и на Android – Samsung Galaxy Tab A9: базовый процессор, которого хватит для использования любых приложений, и экран на 8,7 дюйма (так что он еще и компактный). Но самое приятное – это цена: в среднем 15 000 рублей.
Планшет может выступить альтернативой читалке, пусть и с куда менее эффективной батареей. Зато с куда большей свободой фантазии – все-таки это еще и гаджет для потребления и генерации контента, а также развлечений.
Умные часы или браслет
Часами или браслетом никого не удивишь. Но тут важно понимать, чего мы хотим от гаджета. В идеале – отслеживать базовую активность ребенка и дать ему устройство, чтобы следить за временем и уведомлениями. Желательно, чтобы оно еще могло долго жить от одного заряда батареи, чтобы не доставлять много хлопот ребенку (особенно если он рассеян).
Mi Band 9 живет неделю или две в зависимости от настроек активности и экрана. Он легкий, а значит, в нем можно спать и отслеживать сон. Также он может стать отличным будильником, что будет полезно, если ребенок делит комнату с кем-то. Он отлично работает со смартфоном любого бренда, а это важный элемент свободы в наше время. К тому же для него есть бесконечное количество ремешков и аксессуаров. Стоит он около 5 000 рублей.
Huawei Watch GT4 – умные часы для любого смартфона на Android или iOS. Они проработают от одного заряда около недели, отследят активность, спорт, да и в целом неплохо выглядят, особенно в мужской версии. А стоят доступно относительно флагманских решений: в среднем вы сможете найти их за 12 000 рублей.
Для владельцев iPhone ничего не меняется – это Apple Watch. Для ребенка можно посоветовать Apple Watch SE 2-го поколения – они обойдутся примерно в 30 000 рублей, правда жить от одного заряда будут всего сутки. Зато с ними появится приложение "Локатор", и вы сможете следить за местоположением ребенка.
Наушники с шумоподавлением
Такие наушники с шумоподавлением нужны в целом почти всем, раз на то пошло, ведь шум отвлекает, а иногда и раздражает. К слову, для ребенка в идеале лучше выбирать наушники накладные, которые будут надеваться поверх.
Одни из лучших на рынке сейчас – это Sony. Если мы говорим про детей, то им необязательно покупать лучшее, что есть, и я бы рекомендовал прошлое поколение их флагманов Sony XM1000M4. Они не бюджетные, в среднем 20 000 рублей. Но эта покупка вполне может быть на очень и очень долгие годы.
Если же смотреть на бюджетные варианты, то выбор встает в пользу "затычек". Можно смело брать того же бренда, которого у ребенка смартфон, – не прогадаете. Главное – смотреть на то, есть ли в них активное шумоподавление, и стараться не опускаться в ценнике ниже 5 000 рублей (в таковых эта функция может быть попросту плохо сделана из-за бюджетных комплектующих, и тогда активный шумодав скорее создаст раздражение, чем поможет с концентрацией).
Мелочи и не только
Умная колонка – гаджет, с которым можно поговорить и который ответит на вопросы и утолит любопытство школьника. Работают они примерно одинаково, так что выбор размера и цвета – за вами.
Пауэрбанк – это то, что поможет оставаться всегда на связи. Правда, важно, чтобы и он всегда был заряжен. По емкости я бы рекомендовал брать на 5 000 мАч – он и много места не займет, и позволит зарядить среднестатистический смартфон полтора раза.
В свою очередь, GPS-трекер поможет найти рюкзак или любые другие мелочи, к которым его прицепишь. Такие есть у Apple (AirTag), Samsung, и есть бренды вроде Chipolo, которые работают с обеими системами.