Техноблогер Рассказов назвал самые полезные устройства для школьников

С приходом нового учебного года технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов собрал в одном месте все, что может помочь как в учебе, так и в развлечениях.

Электронный ридер

Одна из основных тонкостей школьного периода – количество литературы. Нужно читать учебники, нужно читать книги по литературе и не только, а все они должны где-то храниться и зачастую быть в рюкзаке для занятий. И если с учебниками ничего не поделаешь, то художественную литературу можно объединить в электронной книге. Так вы и место экономите, и разгружаете рюкзак ребенка (если в школе ничего не имеют против такого подхода).

Pocketbook InkPad 4 – приятное решение как по размеру, так и по характеристикам. Экран построен на базе электронных чернил. По сути, под экраном каждый пиксель – это металлизированные чернила, белые и черные, которые двигаются вверх-вниз под действием положительного и отрицательного зарядов. Как только рисуется нужное изображение, наверх (на поверхность экрана) поднимаются черные чернила.

В итоге глаза от такого экрана не устают, он ничем не отличается от обычной книги. Ему не нужна подсветка на солнце, а вечером, если нужно его будет подсвечивать, мягкое свечение под экраном. То есть читать его будет комфортно и ночью, и днем.

У InkPad 4 экран на 7,8 дюйма, он не боится влаги и имеет подключение по Wi-Fi, чтобы загружать книги. В среднем читалку можно найти в районе 30 000 рублей, а от одного заряда батареи она будет жить около месяца (в зависимости от частоты использования).

Pocketbook 606 – неплохой бюджетный вариант. Тут и известный производитель, и компактный размер (6 дюймов), и даже пара вариантов цветов. В среднем книжку можно найти на маркетплейсах за 12 000 рублей.

Планшет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Очевидный выбор для любого школьника, которому нужно потреблять огромные объемы информации, да так, чтобы делать это можно было где угодно. В таком гаджете важно несколько вещей: большой экран от 8 дюймов, соотношение цены и функциональности, клавиатура (если нет компьютера или ноутбука).

Вариант от Apple – iPad Air 5th Gen. Процессора М1 хватит еще не на один год, несмотря на дату выхода (2022 год). Десять дюймов достаточно для любых задач, а цена стартует от 48 000 рублей.

Вариант бюджетнее и на Android – Samsung Galaxy Tab A9: базовый процессор, которого хватит для использования любых приложений, и экран на 8,7 дюйма (так что он еще и компактный). Но самое приятное – это цена: в среднем 15 000 рублей.

Планшет может выступить альтернативой читалке, пусть и с куда менее эффективной батареей. Зато с куда большей свободой фантазии – все-таки это еще и гаджет для потребления и генерации контента, а также развлечений.

Умные часы или браслет

Часами или браслетом никого не удивишь. Но тут важно понимать, чего мы хотим от гаджета. В идеале – отслеживать базовую активность ребенка и дать ему устройство, чтобы следить за временем и уведомлениями. Желательно, чтобы оно еще могло долго жить от одного заряда батареи, чтобы не доставлять много хлопот ребенку (особенно если он рассеян).

Mi Band 9 живет неделю или две в зависимости от настроек активности и экрана. Он легкий, а значит, в нем можно спать и отслеживать сон. Также он может стать отличным будильником, что будет полезно, если ребенок делит комнату с кем-то. Он отлично работает со смартфоном любого бренда, а это важный элемент свободы в наше время. К тому же для него есть бесконечное количество ремешков и аксессуаров. Стоит он около 5 000 рублей.

Huawei Watch GT4 – умные часы для любого смартфона на Android или iOS. Они проработают от одного заряда около недели, отследят активность, спорт, да и в целом неплохо выглядят, особенно в мужской версии. А стоят доступно относительно флагманских решений: в среднем вы сможете найти их за 12 000 рублей.

Для владельцев iPhone ничего не меняется – это Apple Watch. Для ребенка можно посоветовать Apple Watch SE 2-го поколения – они обойдутся примерно в 30 000 рублей, правда жить от одного заряда будут всего сутки. Зато с ними появится приложение "Локатор", и вы сможете следить за местоположением ребенка.

Наушники с шумоподавлением

Такие наушники с шумоподавлением нужны в целом почти всем, раз на то пошло, ведь шум отвлекает, а иногда и раздражает. К слову, для ребенка в идеале лучше выбирать наушники накладные, которые будут надеваться поверх.

Одни из лучших на рынке сейчас – это Sony. Если мы говорим про детей, то им необязательно покупать лучшее, что есть, и я бы рекомендовал прошлое поколение их флагманов Sony XM1000M4. Они не бюджетные, в среднем 20 000 рублей. Но эта покупка вполне может быть на очень и очень долгие годы.

Если же смотреть на бюджетные варианты, то выбор встает в пользу "затычек". Можно смело брать того же бренда, которого у ребенка смартфон, – не прогадаете. Главное – смотреть на то, есть ли в них активное шумоподавление, и стараться не опускаться в ценнике ниже 5 000 рублей (в таковых эта функция может быть попросту плохо сделана из-за бюджетных комплектующих, и тогда активный шумодав скорее создаст раздражение, чем поможет с концентрацией).

Мелочи и не только

Умная колонка – гаджет, с которым можно поговорить и который ответит на вопросы и утолит любопытство школьника. Работают они примерно одинаково, так что выбор размера и цвета – за вами.

Пауэрбанк – это то, что поможет оставаться всегда на связи. Правда, важно, чтобы и он всегда был заряжен. По емкости я бы рекомендовал брать на 5 000 мАч – он и много места не займет, и позволит зарядить среднестатистический смартфон полтора раза.

В свою очередь, GPS-трекер поможет найти рюкзак или любые другие мелочи, к которым его прицепишь. Такие есть у Apple (AirTag), Samsung, и есть бренды вроде Chipolo, которые работают с обеими системами.