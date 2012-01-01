Обозреватель Рассказов назвал главные особенности новинок с презентации Samsung

10 июля Samsung провела очередную презентацию и показала россыпь гаджетов: два складных смартфона, двое часов, двое наушников и умное кольцо. Все это здорово, но помимо прочего они показали не менее интересные софтверные обновления. С подробностями – технообозреватель Андрей Рассказов.

Galaxy Z Fold 6

Смартфоны слегка поменялись внешне. Края теперь плоские, а углы стали чуть острее. Благодаря этому выглядит смартфон более целостным.

Z Fold 6 стал тоньше на 1,3 миллиметра и его толщина в сложенном виде теперь составляет 12,1 миллиметра. Такое "похудение" – позитивный шаг, но 12 миллиметров толщины по-прежнему гигантские цифры. Особенно когда уже годовалый Honor Magic V2 может похвастаться толщиной в 9,9 миллиметра. Да еще и батареей гораздо больше, но до этого мы еще дойдем.

Характеристики:

Экран внешний – 6,3 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2376×968 пикселей, частота обновления 1–120 Гц.

Экран внутренний – 7,6 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 2160×1856 пикселей, частота 1–120 Гц, поддержка S Pen.

Процессор – Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (специально разогнанная версия).

Оперативная память – 12 Гб, LPDDR5X.

Встроенная память – 256 Гб / 512 ГБ / 1 ТБ, UFS 4.0.

Батарея – 4400 мАч.

Камеры – основная 50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация; ультраширокоугольная на 12 Мп, f/2.2, угол обзора 123°; телефото на 10 Мп, f/2.4, 3-кратный оптический зум.

В общем, классический флагман 2024 года. С точки зрения характеристик, мы таких видели огромное количество за этот год и еще немало увидим. Что-то выделить тут сложно.

Samsung заявляют, что их шарнир стал еще более надежным, а сам смартфон обзавелся улучшенной защитой от пыли, что стало новинкой для линейки. Его все еще можно погружать под воду ненадолго (до сих пор один из немногих складных аппаратов с полноценной влагозащитой).

Про камеры сложно что-то сказать, но исторически замечу, что в этом плане Samsung никогда не использует флагманские решения в своих складных аппаратах.

Смартфон по-прежнему – гуру мультизадачности. У Samsung, на мой субъективный взгляд, лучшая прошивка для мультиоконности и вообще продуктивности в широком смысле. Когда у вас есть экран почти 8 дюймов внутри, на нем очень удобно держать два приложения открытыми одновременно.

Уже известны Российские цены на устройства:

12 Гб оперативной и 256 ГБ встроенной памяти – 189 990 рублей;

12 Гб оперативной и 512 ГБ встроенной памяти – 199 990 рублей;

12 Гб оперативной и 1 ТБ встроенной памяти – 229 990 рублей.

Galaxy Z Flip 6

Раскладушки получили схожее обновление. Тоже плоские грани и слегка обновленный внешний вид. Но в толпе новинку будет очень сложно отличить от предыдущей модели.

Характеристики:

Экран внешний – 3,4 дюйма, IPS, 720×748 пикселей 60 Гц.

Экран внутренний – 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED, 2640×1080 пикселей, 120 Гц, 16 миллионов цветов.

Процессор – Snapdragon 8 Gen 3.

Оперативная память – 12 Гб.

Встроенная память – 256 Гб / 512 Гб.

Батарея – 4400 мАч.

Камеры – основная 50 Мп, широкоугольная 12 Мп, фронтальная 10 Мп.

С флипами обновлений еще меньше как будто, во всяком случае с точки зрения железа. Улучшение характеристик – это хорошо, но никаких трендовых решений нет. А хотелось бы видеть внешний экран во всю крышку, как это делает уже два года Moto RAZR 40 Ultra и 50 Ultra соответственно.

Прокачали основную камеру: в прошлом году это был сенсор на 12 Мп, теперь – на 50. Будем надеяться, что он действительно делает гораздо более качественные снимки. С камерами во флипах исторически все было даже хуже, чем в линейке Fold. Хотя те же Honor умудряются поставить хотя бы основную камеру из своей флагманской линейки в раскладушки.

С точки зрения железа – ни один, ни другой смартфон не продемонстрировали ничего нового. И только ради улучшения характеристик (например, на 18% улучшенная вычислительная мощность процессора) обновляться точно не стоит.

Как бы грустно это ни звучало, но именно эта часть презентации могла бы быть пресс-релизом. Так что перейдем к более интересной.

Уже известны российские цены на устройства:

версия на 12+256 Гб – 119 990 рублей;

версия на 12+512 Гб – 129 990 рублей.

Искусственный интеллект

Во всех смартфонах Galaxy, которые показали на презентации, и в "выбранное число уже выпущенных устройств" придут функции ИИ для текста и изображений.

Изображения

Тут расскажем только о новых функциях. И одна из самых интересных была скопирована у Microsoft фактически полностью – дорисовка ваших скетчей с помощью ИИ.

Вы рисуете пальцем на экране все, что захотите. И пока это похоже на хоть что-то из реального мира, ИИ перерисует ваш скетч в одном из выбранных стилей. На выходе вы получите из палка-палка-огуречик прилично нарисованного человечка.

Та же логика работает с дорисовкой реальных объектов на фотографии: сделали снимок пейзажа, например, и хотите туда вставить что-то, чего вам не хватает. Вы также рисуете от руки нужную форму предмета, скажем дерево, а ИИ сам создант необходимый элемент и помещает в кадр. Причем при каждой такой генерации у вас будет несколько варианта нового изображения на выбор.

Также смартфоны Galaxy смогут полностью перерисовать портрет в скетч в выбранном стиле (рисованный карандашом или что-то в стиле Pixar). В сущности мы уже давно пользуемся подобными инструментами, но раньше они были в отдельных приложениях, теперь же работает прямо на устройстве. Так что ждем новых аватарок от владельцев смартфонов Samsung.

Текст

С текстом появились новые возмозможности. К примеру, написать с нуля через промт. Вы просто пишите, что хотите получить на выходе, задаете стиль письма ("официальный" или "неформальный") и площадку для публикации ("соцсети", "Email" или что-то другое). И через некоторое время смартфон выдаст вам готовый текст.

Также можно будет суммировать текст из писем, длинных постов, текстов на сайтах и даже PDF-файлов.

Одна из самых интересных новинок – перевод текста. Он может работать везде, где работают ассистенты с письмом. Но помимо этого, в Samsung пообещали взаимодействие с любыми приложениями для обмена сообщений. То есть можно будет более менее свободно общаться даже с иностранцами в том же "Телеграме". Текст переводится налету, но вот о его точности пока ничего не получится сказать, ждем аппараты на руках для тестов.

Ну и самое главное из ИИ-функционала – живой перевод голоса. Это будет работать особенно интересно на складных устройствах, потому что вы сможете поставить аппарат на стол под углом 90 градусов. Таким образом у вас будет своя часть экрана, у собеседника – другая. И на ней будут выводиться фактически субтитры того, о чем говорится в реальном времени.

А если хотите перевод голосом, то это тоже возможно, но с помощью новых Galaxy Buds. Надо будет вставить один наушник в свое ухо, второй дать собеседнику, и никакого больше языкового барьера. О том, как хорошо работает эта функция тоже ничего нельзя сказать.

Все вышеперечисленные функции будут работать в России, если у вас появится новый аппарат. Никакой дополнительной платы или подписок за это не будет взиматься, и это неплохие новости.

А мы перейдем к носимым устройствам.

Galaxy Watch 7 и 7 Ultra

Watch 7 получили узнаваемый дизайн и два варианта размера. Это обновленная версия прошлогодних часов с одним технически важным отличием: никакого больше безеля для управления системой. Экран плоский и чуть закругленный по краям из сапфирового стекла и все управление через него, плюс пара кнопок с краю.

В остальном обновления минорные. Например сенсоры теперь определяют условное число вашей готовности. То есть алгоритмы анализируют показатели, предоставленные часами, и дают оценку организму – насколько вы готовы сегодня покорять мир.

На это влияют ваши общие спортивные успехи днями ранее, температура, сон и куча других факторов, которые измеряют часы.

Но главное обновление — Galaxy Watch 7 Ultra. Они получили титановый корпус, сапфировое стекло и совершенно новый дизайн среди устройств Samsung. Лично мне нравится – выглядят, как минимум, интересно. И, конечно, сами по себе часы во всех аспектах – это игра на поле Apple с их часами из серии Ultra.

Девайс измеряет пульс, сатурацию, кровяное давление, ЭКГ, отслеживают циклы сна и даже апное. Если честно, это первый симпатичный гаджет на моей памяти, который сочетает в себе так много датчиков здоровья.

С точки зрения управления там все как в классической линейке Galaxy Watch, но добавилась большая рыжая кнопка по центру для быстрого запуска приложений. Вы можете сами ее запрограммировать и установить на нее что угодно.

Также вместе с новым дизайном и более крупным корпусом, с часами можно погружаться под воду до 100 метров. Плюс, выросла батарейка, и теперь по заявлениям Samsung ими можно пользоваться до 100 часов в режиме энергосбережения. И тут я снова должен сказать, что это что-то, что надо будет хорошенько тестировать.

Но как итог, могу сказать, что Ultra часы – самая заметная новинка этой презентации Samsung, если вычесть ИИ-фичи.

Цены:

Galaxy Watch 7 LTE (40 мм) – 25 990 рублей;

Galaxy Watch 7 LTE (44 мм) – 28 490 рублей;

Galaxy Watch 7 Ultra (44 мм) — 59 990 рублей.

Galaxy Buds 3 и 3 Pro

Они получили новые динамики, и в два раза увеличилось количество воспроизводимых ими частот (по заверениям Samsung). Это здорово, конечно, но тут главное, чтобы нам было, где послушать все эти частоты.

Дизайн изменился и наушники куда больше походят на классические AirPods разных поколений. Разве что "ножка" получила более рубленный дизайн.

Появилась функция как в Huawei FreeBuds 3 Pro – когда наушники слушают собственное звучание через встроенный внутренний микрофон и постоянно меняют баланс звука, его громкость и другие параметры, чтобы вы всегда получали лучшее.

Классическая версия чуть проще, она без силиконовых амбушюр. Звук там проще, но тоже адаптивный и, конечно, никакого шумоподавления. Но новый дизайн они тоже получили. Причем кейс выглядит гораздо более стильным, чем сами наушники.

Цены:

Galaxy Buds 3 – $179 (~14 490 рублей);

Galaxy Buds 3 Pro — $249 (~19 990 рублей).

Galaxy Ring

Первое умное кольцо от Samsung получилось на удивление отличным по всем параметрам. С другой стороны, Oura Ring на рынке уже в третьем поколении, так что все функции таких устройств давно понятны.

Это измерение пульса, насыщенности крови кислородом, отслеживание сна, общей активности и температуры тела.

И все это в формате кольца на вашем пальце, который максимально удобно носить как в обычной жизни, так и ночью.

Дизайн любопытный: круглое кольцо, покрытие из титана, но поверхность как бы вогнута внутрь. Таким образом вы поцарапаете разве что его края, но не середину.

Заряжать его можно на специальной станции. Причем сам по себе кейс тоже является батареей, способной дать полтора полных заряда гаджету. Что касается автономности самого кольца, то нам обещают неделю жизни на одном заряде, но тут невозможно подтвердить или опровергнуть такое утверждение.

Цена:

Galaxy Ring (независимо от размера) — $399 (~35 000 рублей).

Итого

Презентация Unpacked получилась любопытной, но не в том, что ожидалось. Смартфоны не получили ни одного нового решения из желаемых пользователями (многие хотели более широкие рамки для "Фолда", гораздо более тонкие устройства и улучшенную автономность).

Honor Magic V2 – 9.9 миллиметра толщиной, а имеет батарейку 5000 мАч, это буквально чудеса инженерной мысли для такого форм-фактора. Ничего подобного мы не получили в устройствах Galaxy, несмотря на уже шестое поколение.

Зато новые часы получились и любопытными, и получили много интересных функций отслеживания здоровья. Кольцо Galaxy Ring тоже крайне интересное. При этом все функции не требуют никаких подписок – все работает через приложение Samsung Health.