Удивил? Как проявил себя Samsung S24 с искусственным интеллектом

Презентация смартфонов компании Samsung из новой линейки Galaxy S24 прошла в Москве одновременно со всем миром. Модели примечательны в том числе встроенным искусственным интеллектом. Технообозреватель Москвы 24 Андрей Рассказов познакомился с новинкой поближе.

Дизайн и характеристики

Фото: Андрей Рассказов

На презентации Samsung удалось протестировать вживую новинки компании Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Правда, из-за формата мероприятия времени с ними получилось провести немного.

Внешне аппараты практически никак не изменились: грани плоские, камеры на задней панели в форме слегка выпирающих колодцев – в общем, все как в прошлогодних моделях. Единственное внешнее обновление – титановые края у S24 Ultra. Смартфон стало удобнее держать за счет того, что он не скользит в руке.

Порадовали и улучшенными характеристиками. Модели S24 и S24+ получили процессоры Samsung Exynos 2400. По идее они должны быть более энергоэффективными и чуть менее мощными при сложных процессах. S24 Ultra получил чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. В сложных задачах он должен проявить себя мощнее, но при этом он будет менее энергоэффективным. Опять же, "на бумаге".

С точки зрения памяти версия S24 начинается со встроенного накопителя в 128 гигабайт. Это очень мало, и я всячески не рекомендую брать такие смартфоны в 2024 году. Хотя бы потому, что современные модели умеют снимать качественные фото и видео, которые занимают немало места. А оплата "облачных" сервисов зарубежных компаний не всегда бывает простой из-за санкций. В старших версиях вроде S24 Ultra память доходит до одного терабайта.

Разница между моделями будет и в стекле, которое закрывает экран. У базовых версий стоит прошлогоднее Corning Gorilla Glass 8. Хорошее стекло, на которое мало кто жаловался. Новинку получила только версия Ultra – Gorilla Glass DX+. На презентации пообещали большую износостойкость этого стекла при падении и ежедневном использовании. А микроцарапины, как сказали разработчики, если и появятся, то в гораздо меньшем объеме по сравнению с прошлыми версиями. Посмотрим, как все будет выглядеть на практике.

Работа с изображениями

Фото: Андрей Рассказов

Нейросети правят бал. В линейку S24 разработчики встроили искусственный интеллект Samsung AI. Но в его работе не все так однозначно.

Возможности нейросетей от южнокорейской компании можно разделить на несколько частей. Первая – генерация изображений. Увы, пока все работает так, что нейронное творчество придется ждать долго, а результаты неплохие только для абстрактных картин. Добиться фотореализма здесь не получится.

Также на основе нейросетей в Samsung сделали генерацию обоев на смартфон. Меню позволяет выбрать сценарий, объект и стиль. Через 10 секунд в моем случае получилась готовая подборка изображений из четырех разных вариантов. Работает неплохо, но для этой функции нужно постоянное подключение к интернету. Без Сети ей воспользоваться не выйдет.

Другой способ работы искусственного интеллекта с картинками – их редактирование. Разработчики обещали, что пользователи смогут заполнять небольшие области изображения по краям или даже в центре. К примеру, это пригодится, если на фото завален горизонт и его надо немного подровнять. В линейке S24 нейросеть в этом плане время от времени попадает на все 100, и выглядит это как магия. Но порой все же промахивается, из-за чего получаются размытые края.

Также нейросети могут убрать части изображения, а на пустом месте алгоритм сам добавит нужное. То есть, если, например, хотелось снять закат на пустынном пляже, а в кадр вбежала собака, смартфон удалит ее оттуда и заполнит пространство песком. Но отчасти эти функции уже встречались ранее. На моем личном Galaxy S22 Ultra можно убирать что-то из кадра, и работает это хорошо. А этому смартфону уже третий год. Так что здесь лично меня удивить чем-то новым не получилось.

При этом, скорее всего, всеми этими функциями владельцы воспользуются от силы пару раз: для теста или чтобы удивить друзей. Вряд ли кто-то будет выравнивать горизонт или удалять объекты из кадра на регулярной основе.

Также на презентации рассказали, что нейросети смогут прямо на телефоне улучшать каждую отдельную часть фотографии. Они сами определяют, где у человека волосы, лицо, одежда, что на снимке является задним фоном, что – небом и так далее.

Лично мне не очень нравится подобный функционал. Потому что изображение на выходе, как правило, сильно отличается от того, что фотографировали на самом деле. Для меня удобнее сделать кадр в исходном состоянии, а уже потом довести его до ума в редакторе. Здесь же подобное становится недоступным.

Редактирование текстов и перевод

Фото: Андрей Рассказов

Подобные функции ранее презентовала компания Google в своих новеньких смартфонах Pixel 8 с чипом Tensor G3. Их встроенная в смартфоны нейросеть способна править текст, включая орфографию и пунктуацию, сортировать его, менять оформление и так далее.

Переводчик – тоже функция смартфонов Google, и уже давно. В нынешнее время он работает даже во время звонков или если нужно поговорить с иностранцем прямо на улице. Нейросеть будет переводить речь на языки собеседников практически мгновенно. Причем обработка происходит прямо на смартфоне, так что интернет для этого не понадобится.

Нечто подобное будет и в арсенале моделей из линейки S24. Собственно, сам Google объявлял о сотрудничестве с Samsung в этом направлении. Корректировка текста работает на русском прямо сейчас – это удобно и классно. А вот переводчик – пока только на английском, китайском и нескольких других языках. Русский должен пополнить этот список в будущих обновлениях.

Общие впечатления

Фото: Андрей Рассказов

Компания Samsung представила крепкое обновление. При этом оно практически ничем не отличается от линейки 2023 года, за парой исключений.

Первое, что приходит в голову, – Galaxy S24 Ultra стал делать фото лучше и гораздо быстрее своих предшественников. Кроме того, все смартфоны хорошо выглядят, у них приятные плоские экраны без скруглений и яркие дисплеи с разрешением высокой четкости QHD и частотой обновления в 120 Гц.

В целом же за пару часов общения с аппаратами сложно дать им какую-либо максимально объективную оценку. На что действительно способны новинки, узнаем, когда журналисты получат их на полноценные обзоры.

При этом в России уже можно оформлять предзаказ на все модели линейки. Цена начинается от 89 990 рублей за базовый S24, за Ultra с одним терабайтом памяти попросят уже 189 990.

