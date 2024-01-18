Компания Samsung представила смартфоны линейки Galaxy S24 с искусственным интеллектом

Фото: youtube.com/Samsung

Компания Samsung представила смартфоны линейки Galaxy S24 со встроенным искусственным интеллектом. Презентация гаджетов транслировалась на YouTube-канале компании.

Речь идет о смартфонах Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Все модели доступны в четырех цветах, диагональ их экранов будет составлять от 6,2 до 6,8 дюйма.

Galaxy S24 Ultra будет первым смартфоном серии Galaxy с титановой рамкой, у остальных моделей рамка будет выполнена из усиленного алюминия. Кроме того, в Galaxy S24 Ultra будет встроена широкоугольная камера 200 мегапикселей и телеобъектив 50 мегапикселей с пятикратным оптическим зумом.

По информации РБК, предварительные заказы на новые флагманские гаджеты Samsung начнут принимать уже в четверг, 18 января. Цены на смартфоны в фирменных магазинах Samsung Galaxystore составят от 89 990 рублей за модель Galaxy S24 с 128 гигабайтами памяти до 189 990 рублей за Galaxy S24 Ultra с 1 терабайтом памяти.

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