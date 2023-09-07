Стала известна стоимость нового iPhone 15 в России

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В первую неделю после запуска продаж новые смартфоны iPhone 15 будут продавать за 200–300 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного аналитика, владельца Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

Как он утверждает, на сером рынке смартфонами начнут торговать уже на второй день после старта продаж в других странах, то есть после 13 сентября.

В связи с этим, по его словам, в первую неделю после старта продаж цена на iPhone 15 будет достигать 200–300 тысяч рублей, а после она начнет падать. При этом Муртазин отмечает, что сильного спроса на новинки не будет.

"Цены на официальном рынке при параллельных поставках будут на обычный iPhone 15 – от 100 тысяч рублей, на iPhone 15 Pro – от 150 тысяч рублей. При такой цене огромного спроса на новинки не будет, мы это видим по предыдущим моделям", – отметил аналитик.

Муртазин добавил, что стоимость на гаджеты от Apple может вырасти в связи с трудностями в отношениях между США и Китаем. Из-за этого модели премиум-класса, скорее всего, будут дороже.

Также он рассказал, что изменения в новых iPhone будут минимальными. Кроме того, по его словам, сейчас многие россияне переходят с iPhone на Samsung и Huawei.

Ранее инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что Apple не выпустит в этом году смартфоны серии Pro Max или Ultra. Как он утверждает, вместо обычного iPhone 15 Pro Max или iPhone 15 Ultra, о котором было много информации, Apple выпустит увеличенную версию iPhone 15 Pro.

Инсайдер Majin Bu заявил, что вместо iPhone 15 Pro и Pro Max Apple в этом году выпустит 15 Pro Max и 15 Ultra.

12 сентября должна пройти презентация Apple, во время которой компания продемонстрирует новые смартфоны.

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