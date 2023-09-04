Apple отказался выпускать в 2023 году iPhone 15 Pro Max

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Apple не выпустит в этом году смартфоны серии Pro Max или Ultra. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост в X (Twitter) инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Как он утверждает, вместо обычного iPhone 15 Pro Max или iPhone 15 Ultra, о котором было много информации, Apple выпустит увеличенную версию iPhone 15 Pro.

"Для ясности: Pro Max и Ultra не будет. Появятся всего четыре модели: 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro побольше", – сообщил журналист.

Гурман сослался на сведения от другого инсайдера Majin Bu о том, что вместо iPhone 15 Pro и Pro Max Apple в этом году выпустит 15 Pro Max и 15 Ultra. По информации последнего, версия Ultra должна иметь до 2 терабайт встроенной памяти и камеру с "гораздо лучшей функциональностью".

Кто из них прав, будет известно уже 12 сентября. Именно тогда должна пройти презентация Apple, во время которой компания продемонстрирует новые смартфоны.

Ранее сообщалось, что Apple начала производство смартфона iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn, которая находится в Индии. Подобным образом компания продолжает придерживаться политики развития своей деятельности вне Китая.

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