Предоплата за iPhone 15 в РФ дошла до одного миллиона рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возможность оформить предзаказ на iPhone 15 появилась в РФ раньше, чем в других странах. В Сети покупателям предлагают приобрести еще не вышедший смартфон в пределах от 150 тысяч до 1 миллиона рублей. Подчеркивается, что предзаказ был запущен только крупными ретейлерами. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что на площадке "Авито" было найдено порядка 100 объявлений о возможности оформления предзаказа на телефон. Некоторые продавцы в объявлениях отмечают, что новый iPhone будет заказываться и завозиться из стран Евросоюза, Японии или ОАЭ.

Продавцы предлагают россиянам внести предоплату в размере от 30 до 140–150 тысяч рублей, однако официальная стоимость гаджета до сих пор неизвестна, указано в материале.

При этом один из продавцов предлагает покупателям вносить 50% от стоимости и обещает приобрести iPhone 15 на 128 гигабайт памяти за 96,5 тысячи рублей, 15 Plus за 108,5 тысячи рублей, 15 Plus Pro за 132,5 тысячи рублей и 15 Pro Max за 156,5 тысячи рублей, добавили в издании.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, что предложения продавцов неоправданны и к ним могут обратиться только не самые грамотные покупатели. Сложно приобретать телефон, когда его стоимость и характеристики все еще неизвестны, подчеркнул он.

По прогнозу эксперта, iPhone 15 хоть и будет презентован в середине сентября, но на российскую розницу попадет в начале октября. Его стоимость может составить примерно от 100 тысяч рублей, версия Pro будет стоить от 150 тысяч рублей.

Муртазин добавил, что новый смартфон будет пользоваться меньшим спросом, так как в РФ перестала работать функция Apple Pay, а из встроенного в телефон магазина удаляют различные приложения. Он также напомнил о запрете на использование iPhone сотрудниками госорганов.

"Цена на iPhone выставляется на несколько десятков процентов выше рыночной, но новинки находят свой спрос среди фанатов продукции Apple. Однако покупатель приобретает такой неофициально ввезенный смартфон исключительно на свой страх и риск, никакой гарантийной и сервисной поддержки не предусмотрено", – заявила ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

По словам представителя Inventive Retail Group Людмилы Семушиной, магазин re:Store станет одним из первых, кто будет продавать смартфоны, однако ее компания намерена открыть предзаказ на гаджет только в том случае, когда появится более точная информация о дате поставок телефонов в страну.

Издание отмечает, что 28 августа об открытии предзаказа iPhone 15 объявила МТС, для этого россиянам предлагается приобрести специальный сертификат за 50 тысяч рублей, его стоимость входит в счет цены за телефон.

"М.Видео-Эльдорадо" в том числе планирует открыть предзаказ iPhone 15 после официальной презентации, когда появится информация о стоимости и данных всей линейки и модели.

Новый iPhone будет пользоваться спросом в РФ, так как в стране есть лояльная к продукции Apple аудитория, однако интерес к новому продукту компании будет не такой, как был несколько лет назад, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Ранее сообщалось, что компания Apple презентует свою новую продукцию 12 сентября. Отмечалось, что представители компании представят новые модели умных часов и iPhone 15.

До этого стало известно, что Apple начала производство смартфона iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn, которая находится в Индии. Это свидетельствует о том, что компания продолжает придерживаться политики развития своей деятельности вне Китая.



В России возник переизбыток iPhone