Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях США и КНР – СМИ

Фото: 123RF/radub85

Продукция Apple может вырасти в цене из-за напряженности в отношениях США и Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным агентства, Китай является центром цепочки поставок Apple, и порядка 80% производственных партнеров компании сосредоточены в КНР.

"Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple... Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple", – указано в сообщении.

Отмечается, что детали для продукции Apple на фоне растущего напряжения между странами доставляются из других государств, собираются в разных местах и отправляются в разные точки мира. Агентство подчеркивает, что производители, поставщики и бренды сталкиваются с проблемами из-за производства в менее устоявшихся регионах и из-за управления множеством разных точек выпуска и приема продукции.

"Модели премиум-класса, скорее всего, станут дороже в производстве", – резюмируется в материале.

Ранее стало известно, что компания Apple начала производство смартфона iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn, которая находится в Индии. Тем самым компания продолжает придерживаться политики развития своей деятельности вне Китая.

Суд оштрафовал Apple за неудаление запрещенного контента