Бюджетный iPhone SE 4 получит дизайн в стиле iPhone 14 – СМИ

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У бюджетного iPhone SE четвертого поколения будут присутствовать новые функции, в том числе и кнопка действия, которую сделают в iPhone 15 Pro. Об этом сообщает "Газета.ру".

Согласно информации, новый смартфон станет первым бюджетным телефоном Apple с современным дизайном. У прошлых моделей SE были корпусы от iPhone 8. По предварительным данным, основой для бюджетной модели окажется корпус iPhone 14.

По словам инсайдера, iPhone 14 будет иметь USB-C и сканер лица Face ID. Кроме того, источник издания заявил, что у гаджета сделают одну заднюю камеру и OLED-дисплей.

Новая модель выйдет не раньше весны 2025 года. Предположительно, ближе к релизу iPhone SE четвертого поколения планы компании могут поменяться.

В конце июля СМИ выяснили, что в линейке Apple iPhone 15 экран сделают шире, корпус на модели Pro будет титановым, а разъем Lightning на стандартной модели и Plus поменяют на порт USB-С. В стандартных моделях будет представлен вырез для фронтальной камеры Dynamic Island.

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