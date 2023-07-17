iPhone первого поколения продали на аукционе в США за рекордные 190 тыс долларов

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Модель iPhone 2007 года продали на аукционе в США за 190 тысяч долларов. Об этом заявил аукционный дом LCG Auctions на своем сайте.

Согласно информации, ранее аналогичная модель уже была представлена на торгах, тогда цена за нее была ниже. В октябре 2022 года ее продали за 39 тысяч долларов, а в феврале этого года установили рекорд в 63 тысячи долларов. Однако 16 июля iPhone 2007 года купили за 190 372 долларов.

Аукционный дом отметил, что рост цены объясняется памятью модели. У ранее проданных телефонов она была 8 гигабайт, а у проданной 16 июля модели объем памяти составил 4 гигабайта.

Данная линейка вышла 29 июня 2007 года и была представлена в двух вариантах – 4 и 8 гигабайт, однако первый вариант оказался менее популярным и его сняли с производства в том же году.

"Поверхность и углы упаковки практически безупречны, заводская пломба не тронута. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии", – добавляется в описании лота.

Начальная цена составила 10 тысяч долларов.

Ранее в Сети опубликовали новые макеты iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max от американской компании Apple, которые должны быть анонсированы уже этой осенью. Инсайдеры, представившие фото, отметили, что весь модельный ряд смартфонов будет напоминать линейку Pro, вышедшую в прошлом году.

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