Apple начала отменять платные подписки россиян на Logic Pro и Final Cut Pro для iPad

Фото: depositphotos/bloodua

Компания Apple начала отменять платные подписки россиян на аудио- и видеоредакторы Logic Pro и Final Cut Pro для iPad. Об этом сообщает Rozetked.

Уточняется, что граждане РФ со среды, 12 июля, не видят в интерфейсе приложений опции для оформления платных подписок. Пользователи не могут пройти дальше экрана приветствия. При этом бесплатный период тоже недоступен.

Отмечается, что те пользователи, у которых оформлена подписка, при загрузке программ видят сообщение об ошибке и обещание вернуть деньги.

"К сожалению, с подпиской возникла ошибка, поэтому мы ее отменили. Мы оформили возмещение средств для вашей учетной записи. В течение 30 дней сумма будет переведена на счет, с которого была произведена оплата", – сказано в уведомлении.

По информации портала, минимум одному члену их редакции вернули деньги за подписку на счет мобильного оператора, с которого была произведена оплата.

Версии приложений на iPad вышли в мае 2023 года. Подписка на Logic Pro и Final Cut Pro на месяц в РФ стоила 349 рублей, на год – 3 990 рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Минпромторга России, а также подведомственных ему организаций с 17 июля запретят использовать iPhone, которые производит Apple, в рабочих целях. Информацию о запрете среди сотрудников ведомства распространили путем письма от первого заместителя министра Василия Осьмакова.

До этого сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России вскрыли разведывательную акцию США через вирус на iPhone. Среди зараженных вирусом оказались не только российские абоненты, но и владельцы смартфонов, сим-карты которых зарегистрированы на дипломатические представительства и посольства РФ в странах НАТО, СНГ, а также в Израиле, Сирии и Китае.

В Apple заявили, что не сотрудничают с разведкой США