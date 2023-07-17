В Сети появились макеты с дизайном iPhone 15

Фото: news.mydrivers.com

В Сети опубликовали новые макеты iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max от американской компании Apple, которые должны быть анонсированы уже этой осенью. Об этом сообщает "Газета.ру".

Инсайдеры, представившие фото, отметили, что весь модельный ряд смартфонов будет напоминать линейку Pro, вышедшую в прошлом году. Они также подтвердили, что на макетах вместо разъема для зарядки Lightning появился порт USB-C.

Также в новых смартфонах больше не будет переключателя на беззвучный режим, который находился на левом боку устройств, а в Pro-линейке 15-го смартфона от компании появится кнопка с виброоткликом, напоминающая кнопку Home на iPhone 7 и 8, добавили они.

Инсайдеры предположили, что новая кнопка позволит пользователям назначать разные команды на кнопку вместо переключения режима звука.

При этом, по их словам, кнопки регулировки громкости и блокировки будут точно такими же, диагонали экранов не будут отличаться от линейки iPhone 14.

Но во всех смартфонах нового поколения от Apple появится новый вырез Dynamic Island, который в 2022 году появился только в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, резюмировали они.

Ранее Apple представила гарнитуру дополненной реальности под названием Vision Pro. Прибор напоминает очки и позволяет просматривать фильмы, играть в игры и общаться с другими людьми. По словам главы компании Тима Кука, гарнитура похожа на очки для плаванья. Для нее был разработан трехмерный интерфейс, который управляется глазами, руками и голосом.



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