Презентация Apple пройдет 12 сентября – СМИ

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Ежегодная осенняя презентация продукции Apple пройдет 12 сентября. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, на мероприятии представят новую линейку iPhone и новые модели умных часов.

Ранее сообщалось, что Apple начала производство смартфона iPhone 15 на базе заводов тайваньской Foxconn, которая находится в Индии. Подобным образом компания продолжает придерживаться политики развития своей деятельности вне Китая.

До этого отмечалось, что корпорация сохранила лидерство среди ноутбуков в России после своего ухода. В первом полугодии 2023 года доля Apple по ноутбукам составила 6,6%, годом ранее она была 7%. Доли других производителей за данный период сократились.

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