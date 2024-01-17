Apple может удалить кислородный датчик из двух моделей умных часов

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Американская компания Apple может удалить из своих умных часов Watch Ultra 2 и Watch Series 9 датчик, определяющий содержание кислорода в крови, на фоне ситуации с нарушением патентных прав медицинской технологической компании Masimo. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что погранично-таможенная служба США одобрила потенциальное изменение конфигурации моделей часов с изъятием датчика. По мнению аналитиков издания, удалить функцию Apple может при помощи обновления программного обеспечения.

Торговый представитель Штатов Кэтрин Тай в конце декабря прошлого года утвердила вердикт комиссии по международной торговле, которая установила, в частности, вину Apple в нарушении патента Masimo.

Позднее апелляционный суд в Вашингтоне приостановил действие решения комиссии с учетом поданной Apple апелляции. После этого компания возобновила продажи часов в США, остановленные перед Рождеством на фоне патентного спора.

Ожидается, что суд в январе вынесет решение, продлевать ли срок, во время которого компания вправе продавать данные часы. Если срок продлят, то их и далее можно будет продавать с датчиком кислорода.

В 2021 году Masimo подала в комиссию по международной торговле жалобу о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. В октябре 2023 года комиссия пришла к выводу, что Apple действительно нарушила патент и ввела запрет на ввоз часов с указанной функцией, произведенных за границей.

В конце декабря прошлого года администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение комиссии.

Мировой столичный суд ранее оштрафовал компанию Apple на 12 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные граждан РФ. Судья признал компанию Apple виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных").

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