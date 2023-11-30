Apple оштрафовали на 12 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

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Мировой столичный суд оштрафовал компанию Apple на 12 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство уточнило, что судья признал компанию Apple виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных").

В телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции указано, что постановление вынес мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка № 422 этого же столичного района.

Также в сообщении отмечается, что по этой же статье судья на 12 миллионов рублей оштрафовал организацию Pinterest. Inc.

Ранее компанию Google столичный суд оштрафовал на 15 миллионов рублей за то, что она не выполнила требование о локализации персональных данных россиян. Это был третий штраф, который суд вынес компании по этой статье. В августе 2021 года компанию оштрафовали на три миллиона рублей, а в июне 2022-го – на 15 миллионов рублей.

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