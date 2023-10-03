Суд подтвердил законность штрафа для Apple за навязывание платежей в App Store

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Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу американской компании Apple на решение арбитражного суда Москвы о законности штрафа со стороны ФАС за навязывание платежного сервиса в App Store. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что апелляционный суд признал законность майского решения суда первой инстанции. Таким образом, было подтверждено, что вендор незаконно навязывал разработчикам свой платежный сервис в App Store. За это компания должна выплатить штраф в размере 1,2 миллиарда рублей.

В июне этого года Верховный суд РФ подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple по делу с "Лабораторией Касперского". Американскую компанию оштрафовали на 906 миллионов рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

