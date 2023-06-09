Верховный суд РФ подтвердил законность штрафа Apple по делу с "Лабораторией Касперского"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Верховный суд России подтвердил законность штрафа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении американской корпорации Apple по делу с "Лабораторией Касперского". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФАС.

Отмечается, что компания была оштрафована за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения приложений для операционной системы (ОС) iOS.

"Верховный суд подтвердил законность штрафа ФАС в отношении Apple в размере 906 миллионов рублей", – сообщили в ведомстве.

Ранее ФАС РФ оштрафовала компанию Apple в связи с действиями по злоупотреблению доминирующим положением на 1,2 миллиарда рублей.

Правила магазина приложений AppStore запрещали разработчикам информировать о возможности покупок за его пределами, а также размещать ссылки на свои интернет-ресурсы и внешние формы регистрации.

В начале июня сотрудники "Лаборатории Касперского" заявили, что подверглись кибератаке, которая была совершена при помощи iPhone. Зараженные вирусом смартфоны принадлежали как топ-менеджерам, так и руководителям среднего звена.

Устройства были заражены шпионской программой, которую в Лаборатории назвали Triangulation.

Позже компания продемонстрировала утилиту, которая позволит проверять устройство с ОС iOS на следы заражения Triangulation. В компании отметили, что инструмент автоматически ищет следы заражения устройства.



"Лаборатория Касперского" обнаружила кибератаку на устройства Apple своих сотрудников