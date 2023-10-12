Суд Москвы оштрафовал Zoom на 15 млн руб за повторный отказ локализовать данные россиян

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Столичный суд оштрафовал на 15 миллионов рублей видеосервис Zoom за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района столицы Тимур Вахрамеев признал компанию виновной в совершении административного правонарушения по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных").

Летом 2023 года Zoom уже оштрафовали на один миллион рублей за первичный отказ локализовать персональные данные россиян. После этого Роскомнадзор несколько раз предлагал компании выполнить требования, но она этого не сделала, тогда ведомство составило протокол за повторный отказ.

Ранее сообщалось, что Zoom грозит еще один штраф размером до 1/10 суммы выручки за 2022 год за нарушение правил работы иностранных лиц в интернете в РФ. Судебное заседание по этому делу состоится 17 октября в 12:00.

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