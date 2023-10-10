Компании Zoom грозит штраф за нарушение правил работы в России

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Компанию Zoom могут оштрафовать в размере до 1/10 суммы выручки за 2022 год, полученной от реализации всех товаров, за нарушение правил работы иностранных лиц в интернете в РФ. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи № 422, куда поступил протокол.

По информации суда, к ним дошел материал, составленный в отношении Zoom по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети интернет на территории Российской Федерации").

Там же уточнили, что судебное заседание назначено на 12:00 по московскому времени 17 октября.

В августе 2022 года Роскомнадзор решил применить меры понуждения в отношении платформ TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest за неудаление противоправной информации.

Уточняется, что принятые меры будут действовать до устранения этими компаниями всех нарушений.

TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ