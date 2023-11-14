Google повторно оштрафовали в России на 15 миллионов рублей

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Мировой суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google на 15 миллионов рублей за то, что она не выполнила требование о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ, сообщает "Газета.ру".

Google LLC признали виновным в совершении административного правонарушения. Это уже третий штраф, который суд вынес компании по этой статье. В августе 2021 года компанию оштрафовали на 3 миллиона рублей, а в июне 2022 года – на 15 миллионов рублей.

До этого столичный суд оштрафовал компанию Zoom на 15 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян. Приговор вынес мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

Первый раз за такое нарушение Zoom оштрафовали летом 2023 года на один миллион рублей. После этого Роскомнадзор несколько раз предлагал компании выполнить требования, но она этого не сделала. В ответ на это ведомство составило протокол за повторный отказ.

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