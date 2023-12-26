Власти США подтвердили запрет на продажу часов Apple с датчиком кислорода в крови

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Администрация президента США Джо Байдена отказалась накладывать вето на решение Комиссии по международной торговле о запрете продажи в стране часов Apple Watch с функцией измерения уровня кислорода в крови. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы службы торгового представителя США Кэтрин Тай.

В 2021 году медицинская технологическая компания Masimo подала в комиссию жалобу о том, что Apple нарушила ее патенты, связанные с измерением уровня кислорода в крови. Американская корпорация включила датчик сердцебиения и измерения уровня кислорода в крови в 2020 году в большинство новых моделей Apple Watch.

В октябре 2023 года комиссия пришла к выводу, что Apple нарушила патент и ввела запрет на ввоз часов с указанной функцией, произведенных за границей.

"26 октября Комиссия по международной торговле США постановила, что Apple Inc. нарушила два патента, принадлежащих Masimo Corporation и Cercacor Laboratories", – говорится в сообщении.

В декабре 2023 года комиссия решила не отменять вердикт и сделать его окончательным по данному вопросу.

Мировой столичный суд ранее оштрафовал компанию Apple на 12 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные граждан РФ. Судья признал компанию Apple виновной по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных").

