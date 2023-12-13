В iPhone улучшат защиту от краж в новом обновлении – СМИ

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Компания Apple усилит защиту iPhone от краж с помощью данных о типичных маршрутах перемещения владельцев. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, обновленная система безопасности будет включена в следующее обновление операционной системы iOS. После активации дополнительной защиты iPhone будет считывать данные о перемещениях владельца и вводить новые протоколы безопасности, если пользователь отклонился от обычного маршрута.

Помимо этого, чтобы разблокировать смартфон или сменить пароль учетной записи, человеку придется воспользоваться функцией распознавания лиц Face ID.

Ранее сообщалось, что хакеры начали незаметно следить за владельцами iPhone с использованием сторонних клавиатур. Злоумышленники продавали людям вредоносные приложения, которые записывали все набранные тексты и передавали их заинтересованным лицам.

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