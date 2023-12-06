Apple перейдет на аккумуляторы для iPhone индийского производства – СМИ

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Американская компания Apple Inc переходит на аккумуляторы для iPhone индийского производства вместо китайского. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на несколько источников в отрасли.

Отмечается, что это происходит в рамках действий Apple по диверсификации глобальной цепочки поставок и выводу производства из Китая. Компания проинформировала поставщиков о своем предпочтении приобретать батареи для iPhone 16 на заводах Индии.

Между тем китайской компании Desay, производящей аккумуляторы, предложили открыть новые предприятия в Индии, тайваньской Simplo Technology – увеличить производство в Индии для будущих заказов, говорится в тексте.

В сообщении добавили, что если с поставками аккумуляторов для iPhone 16 все будет хорошо, то Apple планирует перенести больше производства для смартфонов в Индию.

Индийское правительство, в свою очередь, сообщало, что японский поставщик Apple TDK создает завод в штате Харьяна для производства аккумуляторных элементов, которые будут использоваться в iPhone индийского производства.

В TDK заявили о начале строительства завода в Индии по производству аккумуляторов. Они планируют ввести его в строй в 2025 году. Компании Desay и Simplo упаковывают выпускаемые TDK и другими производителями батареи в модули и отправляют их сборщикам.

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